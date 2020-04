Cellino: «Lotito? Le virologue, le scientifique, l’astronaute et le psychologue font tellement … »| Serie A

Longue interview accordée par Massimo Cellino à Repubblica. Le président de Brescia avoue avoir contracté un coronavirus et attaque toujours le numéro un de la Lazio Lotito: “Je suis à Cagliari depuis quelques jours, après avoir fait trois semaines de quarantaine à Brescia. Puis pour passer Pâques en Sardaigne avec ma famille, j’ai J’ai pris un avion privé et je suis rentré. Après deux semaines de quarantaine à Cagliari, je suis allé à l’hôpital pour vérifier. Il s’est avéré que ma fille avait le virus, mon fils ne l’avait pas. Et que je l’ai en place. En Serie A, nous avons Lotito qui est médecin, virologue, scientifique nucléaire, psychologue, astronaute. Comment le président d’une fédération ne se soumet-il pas à l’autorité du président du CONI ou du ministre des sports? S’ils ont déplacé les Jeux européens et olympiques d’un an, que pensons-nous être, des imbéciles? Nous, en revanche, voulons terminer le championnat en 15 jours. Et j’ai découvert pourquoi. En Ligue il y a environ 180 millions d’euros destinés au classement final de la Serie A et qui vont dans le top 10 du classement. Et ces prix ont déjà été facturés par les entreprises. Maintenant, si vous ne terminez pas le championnat et que Sky ne paie pas, qu’advient-il de ceux qui ont déjà dépensé cet argent? “.