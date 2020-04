Celta accepte une réduction de salaire due au coronavirus

Celta de Vigo a annoncé ce jeudi qu’elle avait atteint “un accord de réduction de salaire” avec les membres du personnel d’entraîneurs et les joueurs de la première équipe et de la filiale, que l’entité présidée par Carlos Mouriño juge “nécessaire” après la cessation d’activité motivée par la déclaration de l’état d’alarme en Espagne à arrêtez COVID-19.

04/09/2020 à 15:50

CEST

EFE

“Le RC Celta, essayant d’agir avec la plus grande cohérence et responsabilité, fait un pas important pour affronter avec les plus grandes garanties possibles l’hypothèse que la compétition de Ligue ne pourra pas reprendre”, souligne Celta dans son communiqué, qui appliquera également cette réduction à d’autres employés qui dépassent un montant financier qu’ils ne voulaient pas divulguer.

Le club céleste remercie également ses principaux sponsors -Abanca, Hijos de Rivera (Estrella Galicia et Cabreiroá) et Adidas- leur “compréhension, disposition et engagement” à la situation actuelle.

Le “grand défi” de Celta pour le moment est “d’aider et de contribuer” à lutter contre l’épidémie, c’est pourquoi il a lancé différentes initiatives visant à collaborer avec la société dans cette “lutte acharnée” contre la pandémie de coronavirus.