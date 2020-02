Celtic et Rangers unissent leurs forces pour essayer d’apporter un grand changement au football écossais – HITC

Les Ibrox et leurs rivaux de Glasgow sont mécontents de la manière dont les problèmes de discipline sont traités en Écosse.

Les plus grands clubs écossais, dont le Celtic et les Rangers, ont déclaré à la Scottish Football Association que le système disciplinaire actuel «n’était pas adapté à l’usage», rapporte le Daily Mail.

Le journal indique que le PDG Ian Maxwell a été invité à assister à une réunion des clubs de la SPFL lundi, avec la partie Ibrox et les Hoops en tête pour apporter une refonte au système actuel des agents de conformité dès cet été.

On dit que l’organe directeur est favorable aux préoccupations des clubs, la frustration étant répandue avec les clubs de haut en bas de la Premiership écossaise.

Les deux clubs de Glasgow ont publié des déclarations ces derniers mois, contrariés par la manière dont le responsable de la conformité a géré les événements après le derby de décembre impliquant Ryan Christie et Alfredo Morelos.

Rivaux sur le terrain, il semble maintenant que les deux clubs chercheront à travailler ensemble pour trouver une solution.

En fin de compte, ce sont les clubs qui doivent prendre les devants sur la question.

Ce sont eux qui se sont inscrits au processus actuel, apparemment satisfaits de la façon dont ils pensaient que cela fonctionnerait.

Dans la pratique, cela a clairement suscité la controverse et la confusion.

Davantage de consultations entre les arbitres, les joueurs et les clubs devront désormais avoir lieu et cette fois, toutes les personnes impliquées doivent bien faire les choses, plutôt que d’avoir encore plus de problèmes à traîner et à entraîner une série de déclarations sans fin.





Surtout, plus de transparence est nécessaire.

Espérons que, pour le bien de tout le monde dans le football écossais, un grand changement est en marche.

