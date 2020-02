Celtic lance une solide défense des fans après l’interview d’Alfredo Morelos

Date de publication: Mardi 4 février 2020 8:42

Le Celtic a lancé une défense ferme de ses partisans au milieu des retombées d’une interview d’Alfredo Morelos.

L’attaquant des Rangers aurait affirmé avoir vécu du racisme pendant son séjour en Écosse lors d’une interview télévisée réalisée en espagnol.

Mais le Celtic a mis en doute l’exactitude d’une traduction qui prétendait avoir accusé des fans à domicile de lui avoir crié des injures racistes à Parkhead le 29 décembre.

Les Rangers avaient précédemment affirmé que le Colombien avait été victime de violences raciales en s’éloignant après son carton rouge tardif alors qu’ils défendaient le geste acharné de l’avant envers les supporters de la tribune principale.

Une déclaration des champions écossais disait: «Le Celtic, un club ouvert à tous depuis sa création, a horreur du racisme.

«Notre position constante est que partout où le racisme existe, il doit être combattu de front.

«Celtic enquêtera toujours sur tout rapport de comportement raciste et prendra les mesures appropriées. Il s’agit d’une norme que tous les clubs devraient respecter.

«Le Celtic n’a besoin d’aucun encouragement pour poursuivre le racisme, d’autant plus que les joueurs et la direction du club ont subi des abus de manière persistante au fil des ans.

«La gravité de ces cas a été confirmée par les poursuites et les condamnations pénales de certains des auteurs.

«Celtic est fier de la merveilleuse réputation acquise par ses supporters au fil des ans dans de nombreux pays et à la maison. Le club leur doit d’agir de manière responsable, digne et professionnelle et de traiter le racisme avec le sérieux qu’il mérite. »

Le club a demandé à Sky Sports d’enquêter sur la traduction de son interview avec Morelos, affirmant que l’attaquant n’a pas accusé les fans celtiques d’utiliser des mots racistes.

Un porte-parole de Sky Sports a déclaré à l’agence de presse PA: “Nous sommes conscients des inquiétudes suscitées par le contenu de l’entretien avec Alfredo Morelos, alors que nous vérifions ceux que nous avons supprimés du matériel de toutes nos plateformes.”

La police écossaise a confirmé le 31 décembre que la police enquêtait sur des plaintes de racisme à l’encontre d’un joueur des Rangers.