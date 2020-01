Celtic partage de grandes nouvelles sur un jeune talent passionnant que les Rangers voulaient autrefois

Les Glasgow Rangers espéraient signer le jeune à l’académie Ibrox il y a plusieurs années, mais il est allé au Celtic – et il a maintenant signé son premier contrat professionnel avec les Hoops.

Un certain nombre de fans du Celtic sont allés sur Twitter pour féliciter le jeune de l’académie Hoops Adam Brooks pour avoir signé son premier contrat professionnel avec la tenue Parkhead (site officiel du Celtic).

Le jeune attaquant, qui aura 16 ans le mois prochain, s’est frayé un chemin dans les rangs du Celtic après que les Bhoys aient mis fin à la concurrence des Rangers pour sa signature en 2012.

Selon le Daily Record, le Celtic et les Rangers étaient impatients de signer le Brooks, alors âgé de huit ans, en raison de son héroïque de buteur pour Dumbarton United.

Le Celtic a remporté la course pour Brooks et, l’année suivante, la jeune machine à but a aidé les Hoops jusqu’à la finale du festival de football pour jeunes Overijse (Daily Record).

Avance rapide de six ans et Brooks est diplômé du programme de l’école secondaire St Ninian’s, s’entraînant quotidiennement avec les moins de 18 ans de Darren O’Dea, et a également récemment été présenté pour les réserves de Tommy McIntyre (site officiel).

L’année dernière, Brooks a également joué pour l’équipe écossaise des moins de 16 ans lors de ses matchs contre le bouclier de la victoire, et avec son nouveau contrat, son parcours en tant que footballeur professionnel a maintenant commencé.

Voici une partie de la réaction des fans du Celtic face au nouveau contrat professionnel passionnant et talentueux du jeune joueur: