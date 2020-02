Celtic vise un jeune de 6 pieds 3 pouces que Liverpool a tenté de signer – HITC

Le duo de Premier League Liverpool et Watford ont tenté de recruter le gardien de Hearts Harry Stone, mais les champions écossais de Premiership Celtic auront-ils leur homme?

Le Celtic est intéressé par la signature du gardien de but très apprécié de Hearts Harry Stone, selon Edinburgh Live, après que Liverpool et Watford aient manifesté leur intérêt.

Les Hoops sont toujours à la recherche de talents locaux passionnants et ils ont une histoire lorsqu’il s’agit de piller leurs rivaux de la Premiership écossaise pour un diamant à l’état brut. Et Stone, semble-t-il, pourrait bientôt suivre les traces de Ryan Christie, Stuart Armstrong, Gary Mackay-Steven et co.

Le tireur d’arrêt de 6 pieds 3 pouces a été pressenti pour de très grandes choses chez Hearts mais, avec son contrat devant expirer en 2021, l’équipe de Daniel Stendel est confrontée à un défi en gardant son adolescent talentueux, même s’ils se sont tenus fermes face à l’intérêt du duo de Premier League Liverpool et Watford.

Gantier moderne et doué sur le plan technique qui est aussi à l’aise pour lancer des attaques par l’arrière que pour effectuer des arrêts réflexes impressionnants, Stone a été comparé à l’actuel gardien du Celtic Craig Gordon, qui a également gravi les échelons à Tynecastle avant de faire un record. rupture de 9 millions de livres sterling pour Sunderland.

Stendel pense très fortement à Stone, le promouvant au rang de membre de l’équipe première au détriment de Colin Doyle, 34 ans, depuis son arrivée à Hearts en décembre.

Il reste à voir, cependant, si les géants d’Édimbourg peuvent convaincre la star de la jeunesse écossaise de rejeter un mouvement vers la force dominante du pays.

Avec Gordon entamant ses dernières années au plus haut niveau et avec Fraser Forster uniquement prêté par Southampton, sans parler du fait que Scott Bain est tombé en disgrâce après une série d’erreurs très médiatisées, il pourrait bientôt y avoir de la place au Celtic pour un nouveau gardien de but.

