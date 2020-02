Central a battu la gymnastique de Maradona et l’a compliqué dans le tableau »

Samedi 15 février 2020

L’équipe de Diego Maradona est toujours compliquée dans la Super League argentine et ne parvient pas à retrouver la régularité avec ce qui a de nouveau chuté, cette fois contre Rosario Central. Les «scélérats» ont mieux profité de leurs opportunités et ont gagné 1-0, laissant l’adversaire compliqué sur la table.

Gimnasia de La Plata ne parvient pas à rebondir dans la Super League argentine. L’équipe qui dirige Diego Maradona a compris sa performance irrégulière et n’a pas pu lors de sa visite à Rosario Central à la date 20. Les locaux étaient plus efficaces et imposés par le compte minimum.

Les «scélérats» ont affirmé leur localité dès le premier instant et se sont empressés d’obtenir rapidement l’avantage. A 12 ‘, l’attaquant uruguayen Sebastian Ribas a décoché un tir à bout portant du côté gauche, inscrivant le seul but du match.

Avec le but en faveur, l’équipe de Rosario a géré les temps du match mais a dû lutter contre Gimnasia qui dans le complément a montré plus d’intention dans l’attaque mais qui est resté les mains vides devant la solidité du rival.

Le résultat a laissé Central à la quatrième place du tableau avec 33 unités, dont six de River Plate, leader du championnat. Dans une réalité opposée, l’image de La Plata est restée aiguisante son moment complexe et avec 17 points elle était en avant-dernière place.

