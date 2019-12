Cepellini a parlé pour la première fois vêtue de bleu

Après un démarrage lent sur le marché des transferts, Cruz Azul a finalement ajouté deux joueurs à ses rangs, Pablo Ceppelini et Sebastián Jurado.

Aujourd'hui l'incorporation de Ceppelini était officielle, qui s'est entretenue pour la première fois avec le maillot de la Machine.

"J'ai hâte de réussir dans ce grand club tout comme Cruz Azul", a déclaré l'Uruguayen dans une vidéo qui a placé le compte officiel du club sur Twitter.

Le milieu de terrain arrive de l'Atlético Nacional où il a joué pendant un an et marqué six buts en 30 matchs.