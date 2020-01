Cerignola a sauté avec Grumentum, Lucaniens sur dix pendant plus de 30 ‘mais le mur tient le coup

POWER. Une mauvaise journée devant les freins de l’Audace Cerignola, qui ne peut vaincre le Grumentum malgré la supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure. Il se termine sans buts, 0-0, et avec beaucoup de regrets le match «Sanchirico».

INVITÉS ARRÊTÉS AU POLE

La première occasion de marquer ne survient qu’à la minute 20, lorsque Di Cecco donne un coup de pied vers la porte, mais frappe Rodriguez, en position de hors-jeu. La réponse du Grumentum réside entièrement dans le tir croisé d’Esposito à 26 ‘: uniquement en dehors du filet. L’Audace essaie d’augmenter le rythme mais les hôtes se défendent avec ordre et avec 5 hommes. Trouver le jeu décisif devient difficile, puis Marotta essaie de loin, balle haute. L’occasion la plus claire pour le Gialloblù vient à 44 ‘. Coup franc de Marotta, ballon qui frappe le poteau et se termine au fond. 0-0 à l’intervalle.

LUCANI EN 10, GRAS GRAS

La récupération commence par deux occasions pour les hôtes: essaie d’abord Carrieri di testa (ballon haut), puis c’est Agresta qui appelle Cappa à la première intervention. A 59 ‘voici l’épisode qui pourrait changer le sort du match: faute de Carrieri (déjà admonestée) sur Longo: double carton jaune et expulsion pour le capitaine du Grumentum, contraint d’abandonner prématurément le différend. Feola comprend l’instant et insère successivement Loioidice et Martiniello (ainsi que Tancredi et Caiazza). Des roues motrices audacieuses mais les espaces dans la défense rocheuse du Grumentum sont de plus en plus fermés. Martiniello essaie le centre de Loiodice: Russo est prudent et rejette. L’occasion qui se produit à la minute 86 aux pieds de De Cristofaro est beaucoup plus dangereuse mais le milieu de terrain de Gialloblù donne un large coup de pied depuis une très bonne position.

COMME AMARO

Le Grumentum se défend en masse, l’Audace attaque et à la minute 89 touche l’avantage avec la tête de Martiniello depuis le centre de la zone: Russo passe et verrouille sa porte. Dans les quatre minutes de récupération, de vaines tentatives d’agression contre le Gialloblu: finissent 0-0. Le seul point marqué aujourd’hui apporte le dixième résultat utile consécutif pour les ofantinos. Dirigez-vous maintenant vers le défi dimanche prochain, lorsque Brindisi arrivera à Monterisi.

Auteur:

Francesco Zagaria