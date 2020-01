Cerignola-Brindisi 4-1, nette victoire jaune-bleu malgré l’homme en moins

Grande performance, quatre buts, Brindisi battu 4-1 e Audace Cerignola qui revient immédiatement à la victoire malgré l’infériorité numérique de la 28e minute de la première mi-temps.

Monsieur Feola confirme le 4-2-3-1 mais change certains hommes. Caiazza et Di Cecco remplacent Rosania et De Cristofaro disqualifiés. En défense, dans les couloirs, il y a Alfarano et Tancredi tandis que devant, derrière Rodriguez, avec Longo et Sansone il y a Loioidice. Monsieur Ciullo répond avec le 3-5-2: Marino dans la salle de contrôle, Ancora et Touré devant.

Le jeu commence avec des vitesses élevées. Huitième Cerignola immédiatement dangereux. Longo a tiré de loin, Rodriguez a tiré hors-jeu, s’est envolé vers le but, a sauté Pizzolato mais a botté hors du filet.

Huit minutes plus tard, cependant, le but de Cerignola arrive. Le tir croisé de Rodriguez, Pizzolato est sauvé mais rien ne peut sur le tap-in gagnant de Longo: le ballon frappe le poteau et va à l’arrière du sac pour le 1-0 jaune-bleu. Brindisi n’est pas là et répond avec les volumes élevés deux minutes plus tard. Lancement parfait d’Ancora pour Touré qui fuit Longhi et en diagonale, face à face avec Cappa, il dessine.

Le hit and answer galvanise les invités qui tentent avec le tir à distance d’Ancora: balle déviée pour un corner. A 28 minutes l’épisode qui quitte Cerignola en dix hommes: simulation d’Alfarano dans la zone, double carton jaune pour le défenseur jaune-bleu et le match s’est terminé prématurément.

Brindisi tente immédiatement d’exploiter la supériorité numérique mais, à la 30e minute, le tir sûr de Dario (résultant d’une mêlée dans la zone sur les aménagements d’un corner) est rejeté par la défense d’Oantina. La Cerignola est réinitialisée avec Di Cecco déplacé en défense et Caiazza sur la voie. A la 43e, Coletti touche l’avantage avec un joli coup franc depuis une position isolée: franchir les pôles. La première fraction se termine avec une large tête de Rodriguez sur le coup franc de Loiodice. 1-1 à l’intervalle.

En seconde période, Cerignola ne semble pas du tout souffrir d’infériorité numérique: les Gialloblù ne souffrent pas et attaquent avec une telle qualité. L’avantage devient alors une conséquence normale et arrive à la minute 52, lorsque Samson ramasse une balle lâche dans la zone et avec une belle diagonale transperce Pizzolato.

Brindisi répond par un tir élevé d’Ancora mais c’est Cerignola qui a le jeu en main. Minute 59, Rodriguez tourne bien dans la surface et frappe fort au but: Pizzolato rejette. Deux minutes plus tard, le trio gialloblù est servi. Punition parfaite de la limite de Sansone: ballon au poteau du gardien, Pizzolato n’y arrive pas et est 3-1 Audace.

Brindisi a du mal à créer des actions dangereuses, Boccadamo tente mais son tir est large. De l’autre côté, Caiazza est la meilleure cible: uniquement en dehors du filet. Mais Gialloblù poker n’est que reporté et arrive à la minute 74: le pitch parfait de Longo pour Rodriguez.

Le Cubain vole vers le but de l’adversaire et poignarde Pizzolato pour la quatrième fois. 4-1 Cerignola et générique de fin du match. Cela se termine à Monterisi. Grande épreuve des garçons de monsieur Feola qui conquièrent, en dix, trois points vitaux.

