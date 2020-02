“Cerignola? Ça aurait pu mal finir, nous étions bons au tir. Dirigez-vous vers le Grumentum”

CERIGNOLA (FG). Son Sorrento, après la victoire éclatante contre Casarano, il a été vaincu quatre par deux aujourd’hui par leAudace Cerignola. Première nuit cauchemardesque, puis en seconde période une belle réaction et deux buts qui étaient sur le point de rouvrir le différend.

ÉPISODES DÉCISIFS, MAIS RÉACTION POSITIVE

A la fin de la course, le technicien des Rossoneri s’est entretenu avec Sportitalia Vincenzo Maiuri analyse les performances de son équipe: «Nous avons commencé mieux, puis ils ont trouvé le premier but et immédiatement deux à zéro. – explique l’entraîneur de Sorrento – Nous avons eu l’occasion de le rouvrir puis nous avons payé cher leur jeu entre les lignes, nous savions qu’ils étaient forts dans cet aspect du jeu mais hélas nous n’avons pas pu empêcher certaines situations. Quatre buts auraient pu être marqués par n’importe qui, les gars étaient bons à le croire et nous avons failli le remettre sur pied avec une récupération qui aurait vraiment pu mal se terminer. “

Sentiment de rachat

Vers la prochaine course: «Il ne nous reste plus qu’à penser à récupérer, à partir de mardi nous commencerons à annuler cette défaite, nous aurons besoin d’un important test à domicile contre Grumentum. Ces derniers ont désormais dépassé Andria, que je considère comme une bonne équipe, et donc ce ne sera pas facile mais dimanche l’objectif est de trouver les trois points “.