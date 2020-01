Cerignola-Fidelis 6-3, l’Audace gagne et gagne des points sur tous ses rivaux

Le derby entre les extrémités avec un pyrotechnicien 6-3 Cerignola et Andria avec les auteurs Gialloblù d’une grande performance.

Le jeu commence immédiatement avec des vitesses élevées et l’Audace à dominer. Au troisième, Marotta centre avec le ballon qui traverse toute la zone et arrive aux pieds de Samson: le tir est rejeté par Segantini. Au neuvième, Cerignola légitime la suprématie territoriale avec l’avantage. Celentano duo avec Marotta et centre pour Rodriguez qui la tourne dans le coin pour le 1-0 jaune-bleu.

L’inconvénient ne réveille pas Andrea puis les ofantini tentent d’en profiter avec Rodriguez, rejette Segantini mais sur les pieds de Marotta qui échoue au tap-in. Le but extérieur jaune-bleu est seulement reporté et arrive à la minute 18. Russo récupère un bon ballon à gauche, Coletti frôle le centre et Marotta le tourne à la volée où le gardien ne peut pas atteindre.

2-0, faites bien 3 car à la minute 22 Rodriguez reprend le centre de l’habituelle Marotta et avec un tir très fort sur le premier poste froid toujours Segantini. 3-0, Andria n’a été reçu qu’à la 33e minute car le match est loin d’être terminé. Siku manque l’appui-tête et sert Palazzo qui ne pardonne pas et bat Sarri. 3-1.

Le défenseur albanais, à cette occasion, est blessé et contraint de céder la place à Rosania. Le Cerignola répond avec la moitié externe de De Cristofaro: la balle pince la partie supérieure de la barre transversale et se retrouve sur le fond. Le match est maintenant vivant avec Andrea qui, à la 40e, remporte un penalty pour une faute de Rosania sur Pallazzo.

Johnson ne s’est pas trompé sur place et a battu Sarri 3-2. Maintenant, c’est le Cerignola de déraper avec Johnson qui a l’incroyable ballon du même mais qui gaspille des coups de pied sur Sarri. Les émotions d’une première fraction pyrotechnique se terminent à 44 minutes lorsque Rosania, rachète la faute de punition, et au coin de Marotta se dresse plus haut que tous en signant le 4-2.

La reprise recommence sous le signe de Cerignola qui a le mérite de clore immédiatement le litige. Minute 47, croix de pâturage de Rodriguez, Segantini n’intercepte pas et pour Longo, c’est un jeu d’enfant de marquer dans le but non gardé. 5-2 Audace qui n’est pas satisfait et arrive peu après la conclusion avec Coletti: ballon haut au-dessus de la barre transversale.

Le jeu se développe sur des poussées comme la super action construite par Cerignola à la minute 67: Veronica de De Cristofaro, croix de Loiodice pour la tête de Longo: barre transversale complète. De nouveau, De Cristofaro a dirigé la place haute. En finale, Andrea trouve le but de Stranges avec le momentané 5-3 (minute 82) mais deux minutes plus tard elle est toujours Audace.

Rabona franchit Loioidice, le ballon arrive sur les pieds de De Cristofaro qui du haut de la surface tire un superbe tir au but qui clôt le concours lors de la finale 6-3. Grande victoire dans le derby de Cerignola: neuvième résultat utile consécutif et surtout trois points très lourds.

