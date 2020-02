Cerignola-Sorrento 4-2, les Pouilles n’ont besoin que d’un temps mais quelle réaction des Rossoneri en seconde période

CERIGNOLA (FG). Au stade Monterisi sur le terrain la 25e journée de la Serie D groupe H, un défi de playoff fascinant entre les hôtesAudace Cerignola et le Sorrento Calcio. Au tour précédent, la victoire interne des Rossoneri contre Casarano, tandis que le Gialloblè battait les leaders Bitonto à l’extérieur.

POKER JAUNE »

Le premier saut de la marque Rossoneri, sans crainte révérencielle des garçons de M. Maiuri, au coup franc de 5 ‘de Herrera rejeté par Cappa. Après une première phase favorable aux invités à la 13e minute, l’Audace prenait les devants: un grand ballon pour Longo qui anticipait Scarano, dans une tentative d’éviter le but que Cacace avait déposé dans sa propre porte. La formation hôte est un peu frappée, qui à 23 ‘descend à nouveau, Samson réalise les deux à zéro avec un fantastique coup franc qui glisse à l’intersection des poteaux. Sorrento essaie de réagir, deux tentatives de De Rosa rejetées par Cappa, puis en finale Rodriguez place le un-deux qui permet aux Pouilles de fermer la première fraction sur les quatre à zéro. Deux belles balles verticales que le bombardier transforme en 13e et 14e buts personnels du championnat. Les Rossoneri ont du mal car ils sont incapables d’endiguer l’attaquant Gialloblè.

ROSSONERO PRIDE

Dans la seconde moitié de la grande approche des garçons de Maiuri, malgré le large désavantage, les Rossoneri ont déversé avec intelligence en attaque. A 49 ‘miracle de Cappa sur une tête de La Monica, puis double changement qui donne le bon choc aux convives. Au milieu de la fraction, le but de Herrera, qui dépose une balle de la droite dans le filet, arrive. A seulement 3 ‘de passe et Sorrento le rouvre, le centre de Masullo et l’insertion parfaite de La Monica qui fixe le score à quatre par deux. Changements d’un côté à l’autre, mais à noter la grande réaction des invités qui rouvrent partiellement une course qui semblait déjà close. Fin quatre par deux, Cerignola envoie un grand message au championnat mais Sorrento est bon à croire à la reprise après un premier cauchemar.