Certains fans alarmés par les commentaires des Wolves – HITC

L’entraîneur-chef des Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, a 16 mois pour son contrat avec Molineux.

Un certain nombre de fans de Wolverhampton Wanderers ont eu leur mot à dire sur les commentaires de Nuno Espirito Santo concernant son contrat à Molineux, comme le rapporte Sky Sports News.

L’entraîneur-chef des Wolves a fait sensation depuis son arrivée à Molineux en 2017, menant le club au titre de champion et en Premier League, terminant septième la saison dernière et atteignant les demi-finales de la FA Cup.

Ce trimestre, après un début chancelant, les Wolves se portent à nouveau bien, actuellement dans la première moitié de la Premier League et à seulement six points du top quatre, tout en étant également en phase à élimination directe de la Ligue Europa.

Nuno est dans les 16 derniers mois de son contrat et, parlant avant la réunion de la Premier League des Wolves avec Leicester City, il a admis “qu’aucune proposition” de renouvellement n’était venue du club.

Cependant, le Portugais est détendu à propos de la situation contractuelle et a assuré aux fans des Wolves que son rôle était son «obsession».

«Je n’ai eu aucune proposition. Il me reste un an, je n’y pense pas », a déclaré Nuno, cité par Sky Sports News. «Nous verrons, mais je ne me concentre que sur demain. Il nous reste un an sur le contrat. Nous l’avons signé et nous y sommes engagés.

«(Les fans des Wolves) peuvent être assurés chaque jour, c’est mon obsession. Les loups sont mon obsession, c’est ma vie. Je ne pense à rien d’autre. Je vous parle mais je pense au jeu. “

Voici une partie de la réaction des médias sociaux aux commentaires de Nuno:

