Certains fans d’Arsenal en ont assez d’un joueur après le match nul de mardi – HITC

Le défenseur d’Arsenal a commis une erreur coûteuse contre Chelsea en Premier League.

Certains supporters d’Arsenal sont restés furieux contre le défenseur Shkodran Mustafi après sa performance pour le club mardi soir.

À bien des égards, l’équipe de Mikel Arteta mérite en fait beaucoup de crédit pour leur exposition à Stamford Bridge.

Deux fois derrière et devant jouer plus d’une heure avec dix hommes, l’équipe à l’extérieur a fait preuve de courage et de détermination à creuser un point contre ses rivaux londoniens.

Cependant, l’erreur de Mustafi s’est avérée être un tournant décisif dans le match. Pour certains supporters, c’était la dernière goutte dans le contexte d’un avenir à long terme aux Emirats.

Son backpass lâche a permis à Tammy Abraham d’éclater au but, David Luiz restant dans une position difficile de dernier recours.

Le défi de Luiz s’est soldé par un penalty et un carton rouge, plaçant Arsenal dans une position désavantageuse au milieu de la première mi-temps.

Il convient de noter que Mustafi s’est assez bien remis de son erreur et c’est son dégagement qui a donné à Gabriel Martinelli l’occasion de briser la défense de Chelsea et de marquer un but crucial en seconde période.

Cependant, le joueur de 27 ans n’a disputé que cinq matches de Premier League cette saison et il pourrait maintenant y avoir une clameur pour qu’il soit mis à l’écart lorsque cela est possible.

Les options disponibles pour Arteta sont actuellement limitées, Sokratis étant blessé, mais il sera intéressant de voir comment le recrutement est géré cet été pour renforcer la ligne défensive d’Arsenal.

Ces fans en ont assez, se rendant sur Twitter au cours des dernières 24 heures pour partager leurs réflexions sur le joueur…