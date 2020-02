Certains fans d’Arsenal impressionnés par un joueur contre Olympiakos – HITC

Nicolas Pepe était en action pour Arsenal à l’Emirates Stadium ce soir.

Certains fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance de Nicolas Pepe contre Olympiakos.

Pepe était en action pour Arsenal lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre les Olympiakos à l’Emirates Stadium au nord de Londres jeudi soir.

L’ailier de 24 ans a commencé le match et a joué pendant 120 minutes, car les Gunners ont été éliminés après une prolongation.

Selon WhoScored, la Côte d’Ivoire internationale a pris quatre coups dont l’un était sur la cible, a joué une passe clé, a une précision de passe de 79,4%, a pris 113 touches, a tenté 12 dribbles, a fait un tacle et a effectué neuf croix.

Jusqu’à présent cette saison, Pepe a effectué 16 départs et sept apparitions de remplacement en Premier League pour les Gunners, marquant quatre buts et fournissant six passes décisives, selon WhoScored.

L’ailier a également fait un départ et quatre apparitions remplaçantes en Ligue Europa pour la tenue du nord de Londres cette saison, marquant deux buts et fournissant deux passes décisives, selon WhoScored.

Certains fans d’Arsenal ont été impressionnés par l’affichage produit par Pepe et l’ont félicité sur Twitter.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires: