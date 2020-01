Certains fans d’Arsenal réagissent après avoir entendu Arteta vouloir un meneur de jeu – HITC

Arsenal est lié à une décision du meneur de jeu de l’AC Milan Hakan Calhanoglu.

Arsenal n’a peut-être pas de sacs d’argent à dépenser ce mois-ci, mais cela n’a pas empêché la spéculation sur les transferts autour des Gunners.

Un nouveau défenseur central devrait être une priorité pour Arsenal, mais c’est un meneur de jeu créatif actuellement lié à un déménagement au Emirates Stadium.

Le Mirror rapporte que Mikel Arteta aime le meneur de jeu de l’AC Milan Hakan Calhanoglu, qui était autrefois la marque du nouveau Mesut Ozil.

Cela pourrait voir Ozil et Calhanoglu unir leurs forces à Arsenal, le milieu de terrain turc souhaitant se retirer pour jouer au football en équipe première avant l’EURO 2020.

Arsenal voudrait apparemment prendre Calhanoglu jusqu’à la fin de la saison, mais savoir si c’est une bonne idée est une autre chose.

Arsenal n’a pas vraiment besoin d’un milieu de terrain créatif en ce moment, en particulier avec Dani Ceballos qui revient d’une blessure, et Calhanoglu n’a pas exactement été à la hauteur de ce «nouveau tag Ozil».

Autrefois vanté pour la célébrité à Hambourg et au Bayer Leverkusen, le joueur de 25 ans n’a enregistré que six buts et 10 passes décisives en 59 matchs de Serie A et de Ligue Europa.

Cela n’a pas l’air génial, et les fans d’Arsenal se tournent vers Twitter pour suggérer qu’il est un “rien”, le qualifiant de “terrible” et “d’horrible”.

D’autres ont supplié les Spurs de ne pas conclure un accord pour Calhanoglu, estimant qu’il ne devrait même pas être signé en prêt, surtout quand un meneur de jeu n’est pas le plus grand besoin en ce moment.