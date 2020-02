Certains fans d’Arsenal réagissent après avoir entendu l’échec de janvier pour un jeune de 22 ans – HITC

Arsenal aurait aimé le défenseur lillois Gabriel.

Arsenal a recruté deux nouveaux défenseurs dans la fenêtre de transfert de janvier, aidant Mikel Arteta au moins jusqu’à la fin de la saison.

L’arrière central de Flamengo Pablo Mari et l’arrière droit de Southampton Cedric Soares sont tous deux arrivés en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec des mouvements permanents disponibles.

Cédric offre de la profondeur derrière Hector Bellerin, tandis que Mari apporte un certain équilibre à la ligne arrière d’Arteta étant donné qu’il est du pied gauche – une caractéristique très souhaitable pour une équipe qui joue à l’arrière.

Mari est un peu dégueulasse à ce stade, et il semble qu’Arsenal ait eu une autre cible en tête pour ce rôle d’arrière central gauche – la star de Lille Gabriel.

Le10 Sport a rapporté plus tôt cette semaine qu’Arsenal et Everton avaient tous deux fait une série d’offres pour le Brésilien, mais Lille ne voulait tout simplement pas bouger – et lui ont maintenant donné un nouveau contrat.

C’est peut-être pour maximiser l’argent que Lille peut rapporter cet été, car The Sun affirme qu’Arsenal souhaite toujours lancer un mouvement de 30 millions de livres sterling pour lui à la fin de la saison.

Le joueur de 22 ans est devenu un habitué de Lille après des périodes de prêt à Bastia et au Dinamo Zagreb, impressionnant par sa force et sa capacité aérienne, et mesure 6 pieds 3 pouces.

Les fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour réagir aux rumeurs, estimant qu’il était une cible plus raisonnable que Dayot Upamecano, et pourrait être le partenaire idéal de William Saliba en tant que défenseur du pied gauche.

Certains espèrent vraiment qu’un accord sera conclu, estimant que Gabriel coche tellement de cases pour Arsenal, même s’il peut coûter plus cher que les 30 millions de livres sterling suggérés.