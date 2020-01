Certains fans d’Arsenal réagissent après avoir entendu qui serait proche de rejoindre – HITC

L’arsenal de Mikel Arteta serait sur le point de conclure un accord – mais certains des fidèles des Gunners ne sont pas impressionnés.

Un certain nombre de fans d’Arsenal ont commenté sur Twitter les récents rapports de transfert affirmant que les Gunners sont les pionniers et potentiellement proches de la signature de Thomas Lemar.

Arsenal est lié au milieu de terrain français depuis 2017, lorsqu’il a aidé Monaco à remporter le titre de Ligue 1 et à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.

Lemar a rejoint l’Atletico Madrid un an plus tard dans un contrat de 60 millions de livres sterling, mais, comme Diego Simeone l’a clairement indiqué plus tôt ce mois-ci, il n’a pas répondu aux attentes du club de la capitale espagnole.

«Les faits parlent mieux que les mots. Lemar est un joueur important qui n’a pas pu développer son jeu. Il n’a pas été à la hauteur des attentes », a déclaré Simeone à Marca.

Le même média a rapporté le 22 janvier que son agent, Jorge Mendes, était en train de chercher un transfert en Premier League et avait prévu plusieurs réunions cette semaine.

Tottenham Hotspur est également intéressé, selon FootMercato, et les bonnes relations de travail de Mendes avec Jose Mourinho auraient pu tenir les Lilywhites en bonne place.

Cependant, Marca a maintenant affirmé qu’Arsenal était la «destination la plus probable» pour les 24 ans plutôt que pour leurs rivaux du nord de Londres ou pour quiconque.

Le rapport affirme qu’Arsenal est prêt à discuter d’un accord de prêt avec une option d’achat, mais l’Atletico tient à faire en sorte que Lemar ne touche pas la masse salariale et pourrait parvenir à un accord si Arsenal prend son salaire.

Un rapport séparé d’El Golazo De Gol – cité par El Gol Digital – affirme qu’une redevance de 40 millions d’euros (environ 33 millions de livres sterling) a été convenue et qu’une décision «pourrait être confirmée très bientôt».

Voici ce que certains fidèles de l’Emirates Stadium ont fait de la spéculation:

Lemar a disputé 21 matches avec l’Atletico cette saison – 15 en Liga, six en Ligue des champions – sans but ni aide à son nom (Transfermarkt).