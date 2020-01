Certains fans d’Aston Villa réagissent alors qu’un nouvel attaquant est lié au club – HITC

Après l’arrivée de Mbwana Samatta, Aston Villa semble maintenant chercher une autre option d’attaque.

Les fans d’Aston Villa ne sont pas sûrs sur Twitter après avoir lu des informations selon lesquelles ils aimeraient l’attaquant de Rio Ave, Mehdi Taremi ce mois-ci.

Sky Sports a rapporté que Villa, blessée par des blessures, qui a récemment obtenu les services du tueur à gages de Genk, Mbwana Samatta, tient à l’attaquant de Portgual.

Avec la blessure de Wesley en fin de saison, les problèmes de blessure de Keinan Davis et Jonathan Kodjia qui a récemment quitté le club, Villa n’a plus qu’un attaquant senior dans ses livres et il n’a pas encore joué de match.

Par conséquent, il serait logique d’introduire une autre option d’attaque, car Taremi est apparemment ciblé par le club, mais il y a des sections du soutien de la Villa qui ne l’aiment pas.

On pourrait faire valoir que Villa prend déjà un risque en signant Samatta même s’il a joué au football en Ligue des champions et impressionnant.

Ainsi, Villa pourrait-elle mieux cibler un joueur qui connaît le football anglais, en particulier la Premier League, car leurs mouvements sur le marché des transferts seront cruciaux dans leurs espoirs de survivre à ce mandat.

Néanmoins, il est dit que Taremi a marqué six buts en 13 matches de haut niveau à Portgual ce trimestre, car il reste à voir si Villa fera pression pour sa signature avant la date limite.

Voici une sélection de fans de Villa réagissant à l’apparition d’un nouvel attaquant sur leur radar: