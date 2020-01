Certains fans de Leeds entrent dans l’affichage «indéfendable» du joueur clé aujourd’hui – HITC

Le Leeds United de Marcelo Bielsa est tombé dans une douce défaite et la cheville ouvrière défensive des Blancs a été lourdement frappée par des sections de la base de fans d’Elland Road.

Un certain nombre de fans de Leeds United ont commenté sur Twitter leur défaite au championnat aujourd’hui et l’affichage de Kalvin Phillips a fait l’objet d’un examen particulier.

Le milieu de terrain des Blancs, l’un des joueurs les plus fiables et les plus constants de Marcelo Bielsa cette saison, avait une journée à oublier lors du coup d’envoi de samedi au Queens Park Rangers.

Phillips a donné le ballon un nombre inhabituel de fois dans la première mi-temps, et encore une fois était pauvre sur coups de pied arrêtés.

Bien qu’il ait menacé de faire un bon effort juste après l’heure, un moment de folie a fini par résumer la journée de son équipe.

Avec deux minutes à jouer, le joueur de 24 ans a perdu le contrôle du ballon à mi-chemin à l’intérieur de la moitié de QPR et, alors qu’il s’éloignait de lui vers Geoff Cameron, il s’est précipité imprudemment sur son adversaire, une faute qui lui a valu une carton rouge droit.

En plus de coûter à Leeds tout espoir d’obtenir quelque chose du match tard, Phillips est désormais susceptible d’être puni d’une interdiction de trois matchs, et avec les équipes dans les lieux des séries éliminatoires qui claquent aux talons des Blancs, cela pourrait prouver très coûteux.

Voici comment certains fans de Leeds sur les réseaux sociaux ont réagi à l’affichage et au licenciement de Phillips:

Leeds a pris du retard dans des circonstances controversées à la 20e minute lorsque le coup franc d’Eberechi Eze a frappé les deux bras de Nahki Wells avant de toucher le filet à six mètres.

Les charges de Marcelo Bielsa ont dominé la possession de balle en deuxième mi-temps mais n’ont pas été en mesure de forcer un égaliseur, Patrick Bamford n’a pas réussi à marquer sur place car son penalty a été sauvé, et Pablo Hernandez a frappé le poteau avec un coup franc.