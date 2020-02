Certains fans de Leeds et des neutres pensent que la star des Blancs est meilleure que celle de West Ham – HITC

Il est question que Kalvin Phillips de Leeds United pourrait rivaliser avec Declan Rice de West Ham United pour une place dans l’équipe d’Angleterre.

Certains fans – et pas seulement ceux de Leeds United – pensent que Kalvin Phillips est meilleur que son homologue de West Ham United, Declan Rice.

On parle de Phillips pour une convocation improbable en Angleterre avant le Championnat d’Europe cet été, ayant excellé pour Leeds ces deux dernières campagnes.

Et Rice est l’un des joueurs que le joueur de 24 ans rivaliserait pour une place dans l’équipe de Gareth Southgate, après avoir disputé tous les 10 derniers matchs de l’Angleterre sauf trois.

Phillips et Rice sont des joueurs similaires, WhoScored.come notant la capacité et le désir partagés de la paire de s’attaquer.

Mais, alors qu’il joue actuellement une division en dessous de la star de West Ham, Phillips arrive en tête dans plusieurs domaines.

Le produit de l’Académie de Leeds a deux buts et passes décisifs (trois) en plus que Rice cette saison – bien qu’il ait joué trois fois plus (25) – gagne plus de duels aériens (2 à 1,4) et effectue plus de passes clés par match (2 à 0,4).

Est-il aussi bon? C’est aux autres de décider…

Tout parti pris mis à part – Kalvin Phillips de Leeds ou Declan Rice de West Ham commenceraient-ils pour votre équipe d’Angleterre?

Dans d’autres nouvelles, Martin Keown s’extasie sur deux joueurs de Liverpool qui sont si rapides que c’est «effrayant»