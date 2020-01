Certains fans de Leeds expriment leur inquiétude alors que les enfants blancs s’évacuent sur Twitter – HITC

Ryan Edmondson a été l’une des stars de la jeune équipe de Leeds United de Carlos Corberan.

L’attaquant des moins de 23 ans de Leeds United, Ryan Edmondson, a critiqué sa dernière performance sur Twitter.

Edmondson, qui figure parmi les meilleurs buteurs de la Ligue de développement professionnel cette saison, n’a pas réussi à trouver le filet contre Crewe Alexandra lundi – bien qu’il ait aidé le premier but de son équipe, marqué par Jamie Shackleton.

Leeds a ensuite gagné 2-1 grâce à l’effort de Pascal Struijk après que James Jones a égalisé pour les hôtes.

Mais après avoir écrit, Edmonson a écrit:

Le tweet a été contesté par de nombreux adeptes d’Edmonson, y compris Shackleton, qui a répondu:

Cependant, certains supporters de Leeds s’inquiètent du manque d’implication récente de l’attaquant au niveau de l’équipe première.

Edmondson est apparu deux fois pour Leeds, dont une fois sous l’actuel manager des Blancs Marcelo Bielsa la saison dernière.

Mais en dépit d’être le seul avant-centre en forme du club après que Patrick Bamford maintenant Eddie Nketiah soit revenu à Arsenal, le joueur originaire de York attend toujours un rappel.

Et on craint que sa carrière à Leeds ne dure pas plus longtemps…

