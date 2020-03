Certains fans de Leeds s’émerveillent de l’annonce de l’EFL – HITC

Le patron de Leeds United a manqué le manager du mois à l’homme de West Bromwich Albion.

Marcelo Bielsa de Leeds United a manqué le manager du mois de février.

Les leaders du Championnat ont disputé sept matchs le mois dernier et en ont remporté quatre, mais en ont perdu deux.

Et le vétéran patron de Leeds a été négligé pour Slaven Bilic de West Bromwich Albion.

En février, West Brom a également disputé sept matches, mais Bilic a organisé cinq victoires, un match nul et une défaite.

Voici comment les fans du club d’Elland Road ont réagi sur Twitter lorsque Bilic a reçu le prix.

À vrai dire, ce n’est pas vraiment une blague.

Leeds est maintenant en meilleure forme que West Brom, mais ce prix est basé uniquement sur février et février, quand Albion était indéniablement l’équipe la plus forte et la plus cohérente.

L’équipe de Bielsa a débuté le mois avec des défaites consécutives contre Wigan et Nottingham Forest, donc vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre.

Dans l’état actuel des choses, le côté West Yorkshire est un point au-dessus des troupes de Bilic sur la table.

