Certains fans de Leeds s’énervent après avoir entendu qui les Blancs auraient voulu signer – HITC

Leeds United aurait un autre buteur – Britt Assombalonga de Middlesbrough.

Plusieurs supporters de Leeds United ont donné la même réponse catégorique aux informations liant les Blancs à l’attaquant de Middlesbrough Britt Assombalonga.

Selon The Daily Mirror, La recherche de l’attaquant de Leeds s’est tournée vers Assombalonga après que les mouvements de Che Adams et Andre Gray, les joueurs respectifs de Southampton et de Watford, ne se soient pas concrétisés.

L’international de la RD Congo a marqué 37 buts en 114 matchs avec Boro, après des périodes prolifiques à Nottingham Forest, Peterborough United et Southend United.

Mais seulement six de ces grèves sont arrivées cette saison, dont il a passé les six dernières semaines blessées.

Et les supporters de Leeds suivants ne sont pas enthousiastes à l’idée que Assombalonga arrive à Elland Road…

Si la poursuite présumée de Leeds contre Assombalonga s’avérait fructueuse, ce ne serait pas la première fois qu’ils attireraient un ancien employé de Middlesbrough.

L’homme de 27 ans – pour qui, selon Transfermarkt, Middlesbrough a payé 15,4 millions de livres sterling – rejoindrait ses anciens coéquipiers de Riverside Adam Forshaw, Jack Harrison et Patrick Bamford dans le West Yorkshire.

Le directeur du football de Leeds, Victor Orta, est également un ancien de Middlesbrough, mais ni Assombalonga ni Harrison n’ont signé pour les Smoggies sous la surveillance de l’Espagnol.