Certains fans de Leeds United réagissent à la rumeur d’un joueur de 18,5 M £ – HITC

Leeds United serait intéressé par Andre Gray de Watford.

Les fans de Leeds United se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la spéculation liant le club à un mouvement pour l’attaquant de Watford Andre Gray.

Selon le London Evening Standard, le club de championnat de Leeds est intéressé par la signature de Gray de la Premier League Watford dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les fans de Leeds se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations concernant l’attaquant de 28 ans.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Sort de Watford

Gray a rejoint Watford depuis Burnley à l’été 2017 pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport d’une valeur de 18,5 millions de livres sterling.

Selon WhoScored, l’attaquant a effectué sept départs et 11 apparitions de remplacement en championnat pour les Hornets jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts dans le processus.

Au cours de la campagne 2018-19, Gary a effectué 13 départs et 16 apparitions de remplacement dans la ligue de Watford, marquant sept buts et fournissant deux passes décisives, tandis qu’en 2017-2018, le joueur de 28 ans a effectué 16 départs et 15 selon WhoScored, remplacer les Hornets en Premier League en marquant cinq buts et en fournissant deux passes décisives.