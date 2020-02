Certains fans de Leicester réagissent à un reportage sur un jeune de 23 ans – HITC

Leicester City chercherait à prolonger le contrat de James Maddison au King Power Stadium.

Un certain nombre de fans de Leicester City ont commenté le rapport suggérant que la star des Foxes James Maddison devrait signer un nouveau contrat, selon The Telegraph.

Maddison a été une révélation au King Power Stadium cette saison, avec neuf buts et trois passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, dont six et trois en 24 matchs de Premier League (Transfermarkt).

Le joueur de 23 ans a rejoint Leicester à l’été 2018 depuis Norwich City pour un montant de 20 millions de livres sterling (BBC Sport) et a 16 buts et 10 passes décisives en 68 matches, et compte tenu de ses performances, d’autres clubs ont été lié à ses services.

Arsenal et Manchester United se sont vu attribuer un intérêt par The Telegraph, tandis que le Daily Star a affirmé en octobre que les rivaux des Gunners au nord de Londres, Tottenham Hotspur, auraient aimé le milieu de terrain (5 octobre 2019, page 51).

Cependant, le rapport du Telegraph affirme que les représentants de Maddison sont en négociations avancées avec Leicester sur un accord à long terme lucratif pour l’international anglais, les Foxes désireux de conclure les pourparlers pendant la pause de la mi-hiver.

Le rapport ajoute que ce nouvel accord comprendra une augmentation de salaire sur son salaire actuel de 55 000 £ par semaine pour refléter l’importance de Maddison pour l’équipe de Brendan Rodgers et ne devrait pas inclure de clause de libération, ce qui renforcera la main des Renards dans la l’été, bien qu’ils tiennent à ce qu’il joue un grand rôle dans leur avenir.

