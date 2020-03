Certains fans de Liverpool et d’Arsenal pensent qu’un joueur était parfait ce soir – HITC

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain a bien joué pour Liverpool mercredi.

Certains fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance d’Alex Oxlade-Chamberlain contre l’Atletico Madrid à domicile.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Oxlade-Chamberlain était en action pour Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le club espagnol de l’Atletico à Anfield mercredi soir.

L’international anglais de 26 ans, qui a eu des problèmes de blessures pendant son séjour chez les Reds jusqu’à présent, a commencé le match et a été remplacé à la 82e minute.

Selon WhoScored, le milieu de terrain a pris six tirs dont deux sur la cible, a joué deux passes clés, a eu une précision de passe de 82,2%, a remporté une tête, a pris 75 touches, a tenté deux dribbles, fait un tacle et trois interceptions, et a mis en six croix.

Certains fans de Liverpool ont été impressionnés par l’affichage produit par Oxlade-Chamberlain, tout comme certains partisans d’Arsenal, comme le montrent les messages suivants sur Twitter.

Oxlade-Chamberlain était dans les livres d’Arsenal de 2011 à l’été 2017 lorsqu’il a déménagé à Liverpool en rival de Premier League pour des frais de transfert rapportés par The Guardian à 40 millions de livres sterling.