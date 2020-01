Certains fans de Liverpool inquiets de ce que leur homme de 25 millions de livres a dit – HITC

Le contrat actuel du milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum expire à la fin de la saison prochaine.

Certains fans de Liverpool sont inquiets après les commentaires de Georginio Wijnaldum sur son avenir à Sky Sports.

Wijnaldum a un peu plus d’un an pour son contrat à Liverpool et il n’a pas encore signé de nouvelles conditions.

Bien que le milieu de terrain de 25 millions de livres sterling (BBC Sport) ait été un joueur clé pour Liverpool, il semble qu’il ne soit pas entièrement certain de son avenir.

“Je me concentre uniquement sur la fin de cette saison et c’est la seule chose à laquelle je pense”, a-t-il déclaré.

«Qu’est-ce que j’aimerais? C’est difficile à dire. Cela dépend de ce que le club veut et de la situation à ce moment-là. Nous verrons.”

Et les fans de Liverpool craignent un peu de perdre Wijnaldum, de nombreux supporters exhortant le club à faire trier un contrat.

L’énergie de Wijnaldum combinée à sa capacité technique fait de lui un joueur clé pour Jurgen Klopp.

Le joueur de 29 ans a participé à 22 des matches de Premier League de Liverpool jusqu’à présent ce terme, ce qui signifie que son départ serait un coup dur s’il devait avoir lieu.

Liverpool a d’autres options dans le milieu de terrain central et pourrait donner une opportunité au jeune Curtis Jones, mais les Reds feront sûrement tout ce qui est en leur pouvoir pour garder Wijnaldum à Anfield pour le long terme.

