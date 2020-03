Certains fans de Liverpool réagissent à l’affichage de James Milner contre Bournemouth – HITC

James Milner était en action pour le Liverpool de Jurgen Klopp à Anfield cet après-midi.

Certains fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance de James Milner contre Bournemouth.

Milner était en action pour Liverpool lors de son match de Premier League contre Bournemouth à Anfield samedi après-midi.

Le joueur de 34 ans, qui peut fonctionner comme milieu de terrain, ailier ou arrière latéral, a commencé le match et a joué pendant 90 minutes, alors que les Reds ont gagné 2-1.

Selon WhoScored, Milner a tiré un tir qui était cadré, avait une précision de passe de 86,9%, a remporté deux en-têtes, a pris 116 touches, a effectué deux plaqués, une interception et quatre dégagements et a effectué six croix.

Milner a réalisé une brillante clairance goalline, et sa performance globale a impressionné certains fans de Liverpool, comme le montrent les articles suivants sur Twitter.

Rebondir

Liverpool a perdu contre Watford en Premier League le week-end dernier et s’est incliné à Chelsea en FA Cup en milieu de semaine.

La victoire contre Bournemouth est énorme pour les Reds et arrive à un très bon moment.

L’équipe de Jurgen Klopp affrontera l’Atletico Madrid à Anfield lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine.

Ayant perdu le match aller 1-0 en Espagne, le Merseyside devra être à son meilleur pour gagner à domicile et progresser.

