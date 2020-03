Certains fans de Liverpool veulent un «patron» de 22 ans après sa présentation hier soir – HITC

Liverpool a été lié avec le meneur de jeu de Norwich City, Todd Cantwell.

Liverpool a été remarquable sur le marché des transferts au cours des dernières années et pourrait bien reculer au cours de la période estivale.

Ils sont tous prêts à remporter le titre de Premier League, mais cela ne signifie pas que les hommes de Jurgen Klopp ne peuvent pas améliorer certains domaines de leur équipe.

Adam Lallana devant partir cet été à l’expiration de son contrat, Liverpool pourrait avoir envie d’ajouter un autre meneur de jeu, même avec Curtis Jones qui émerge.

Le rapport indépendant selon lequel Liverpool a examiné Todd Cantwell de Norwich City, même s’ils se méfieraient de son retard dans le développement de Jones.

Cantwell, 22 ans, a impressionné cette saison avec six buts et deux passes décisives, et sa polyvalence lui permet de jouer sur le flanc ou en tant que numéro 10.

Hier soir, Cantwell était en action pour Norwich alors qu’ils affrontaient Tottenham Hotspur en FA Cup, et il avait un grand mot à dire sur le match.

Cantwell est intervenu pour marquer un superbe penalty lors de la fusillade alors que Norwich a battu les Spurs aux tirs au but pour avancer, couronnant un affichage décent du meneur de jeu.

Les fans de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour suggérer que Cantwell est le “ patron ” et veulent qu’il soit signé cet été, en particulier après avoir fait taire les fans de Tottenham après sa pénalité, les supporters l’aimant non seulement en tant que joueur mais également en tant que marchand de liquidation.