Certains fans de Tottenham Hotspur réagissent à la rumeur d’un jeune de 24 ans – HITC

Tottenham Hotspur a été lié à Thomas Strakosha.

Certains fans de Tottenham Hotspur se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club à Thomas Strakosha.

Selon Il Tempo (édition imprimée, page 30, 13 mars 2020), Tottenham fait partie des clubs intéressés à signer Strakosha de Lazio dans la fenêtre de transfert d’été.

Le rapport dans la publication italienne a affirmé qu’Everton et Leicester City étaient également intéressés par le gardien de 24 ans.

L’international albanais s’est imposé ces dernières années comme un acteur important pour la Lazio.

Selon WhoScored, le joueur de 24 ans a disputé 26 matchs en Serie A et quatre matchs en Ligue Europa jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2018-19, le gardien de but a joué 35 fois en championnat et quatre fois en Ligue Europa, tandis qu’en 2017-2018, il a disputé les 38 matches de championnat et 10 matchs en Ligue Europa, selon WhoScored.

Certains fans de Tottenham ont donné leur avis sur Twitter sur les spéculations concernant Strakosha, et voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Pendant ce temps, l’ancien directeur du football de Tottenham, Damien Comolli, a donné son avis sur l’entraîneur-chef des Spurs, Jose Mourinho.

Football.London cite Comolli à propos de Mourinho: “Je pense que cette saison n’est probablement pas la saison pour dire” Jose Mourinho nous succèdera, ou il s’adaptera aux Spurs, ou les Spurs s’adapteront à lui “.

«Mais je pense qu’il devrait s’adapter aux Spurs et à leurs valeurs. Je pense que le tournant sera la fenêtre de transfert l’été prochain et la façon dont ils y feront face. »

