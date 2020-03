Certains fans de Tottenham Hotspur réagissent à l’émergence d’un nouveau rapport – HITC

Tottenham Hotspur aurait recherché Philippe Coutinho à l’été 2019.

Certains fans de Tottenham Hotspur se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations selon lesquelles le club aurait pu signer Philippe Coutinho à l’été 2019.

Selon Sport, Coutinho avait accepté un déménagement à Tottenham des géants espagnols et européens de Barcelone l’été dernier.

Il a été rapporté par la publication espagnole que l’ancien milieu de terrain offensif de Liverpool était heureux de déménager aux Spurs, mais l’accord a échoué et il est passé à la centrale allemande du Bayern Munich pour un prêt d’une saison.

Certains fans de Tottenham ont donné leur avis sur les suppositions selon lesquelles Coutinho aurait pu déménager au club lorsque Mauricio Pochettino était en charge de la tenue du nord de Londres.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires sur Twitter:

Statistiques

Selon WhoScored, Coutinho a effectué 15 départs et sept apparitions de remplacement en Bundesliga pour le Bayern jusqu’à présent cette saison, marquant huit buts et fournissant six passes décisives.

L’international brésilien de 27 ans – qui peut également jouer le rôle d’ailier – a fait cinq départs et deux apparitions de remplacement en Ligue des champions pour le club allemand jusqu’à présent cette campagne, marquant un but et fournissant deux passes décisives, selon à WhoScored.