Certains fans de Tottenham Hotspur réagissent aux héroïques de leurs rivaux aujourd’hui – HITC

Tottenham Hotspur aurait voulu signer Olivier Giroud de Chelsea dans la fenêtre de transfert de janvier.

Certains fans de Tottenham Hotspur se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance d’Olivier Giroud pour Chelsea contre leur équipe.

Les Spurs ont subi une défaite 2-1 aux mains de Chelsea loin de chez eux à Stamford Bridge dans le derby de Londres samedi après-midi.

Giroud a commencé le match de Premier League et a marqué le premier but à la 15e minute.

Selon WhoScored, l’ancien attaquant d’Arsenal a pris quatre tirs dont deux sur la cible, avait une précision de passe de 65,6%, a remporté six en-têtes, a pris 40 touches et a effectué une interception et un dégagement.

Jusqu’à présent cette saison, l’attaquant de 33 ans a fait trois départs et quatre apparitions de remplacement en Premier League pour Chelsea, marquant un but dans le processus, selon WhoScored.

L’attaquant international français était recherché par Tottenham dans la fenêtre de transfert de janvier, selon The Telegraph.

Le résultat signifie que Chelsea a désormais quatre points d’avance sur Tottenham, cinquième, à la quatrième place de la Premier League.

Certains fans de Tottenham ont donné leur point de vue sur la performance de Giroud pour Chelsea samedi après-midi.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires: