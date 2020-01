Certains fans de Tottenham Hotspur ruinent le départ du choc du joueur – HITC

Tottenham Hotspur a autorisé Paris Maghoma à rejoindre Brentford.

Certains supporters de Tottenham Hotspur ruinent la décision du club de décharger Paris Maghoma.

Maghoma a terminé un déménagement à Brentford jeudi, après avoir finalement suivi ses frères aînés, Jacques et Christian, hors de Tottenham.

Le joueur de 18 ans rejoint l’équipe B de la partie ouest de Londres, qui est composée de joueurs qui, comme lui, ont été arrachés à d’autres académies, et évolue en dehors de la Ligue de développement professionnel par le biais de matchs et tournois amicaux spécialement organisés.

Il quitte les Spurs sans avoir fait une apparition en équipe première, mais était devenu une caractéristique régulière des moins de 23 ans de l’équipe de Premier League.

Néanmoins, les fans de Tottenham suivants estiment que Maghoma aurait dû être maintenu…

Maghoma est né à Enfield de parents congolais mais a grandi à Finchley, à environ 4 et 10 milles respectivement des terrains de Tottenham et Brentford.

Les frères et sœurs de la jeunesse internationale d’Angleterre, Jacques et Christian, sont actuellement employés par Birmingham City et Arka Gdynia, respectivement.

Le père du trio a posté le message suivant sur Twitter après l’annonce de jeudi.

