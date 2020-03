Certains fans de Tottenham Hotspur surpris par une nouvelle rumeur aujourd’hui – HITC

Tottenham Hotspur serait intéressé par le défenseur de Liverpool Dejan Lovren.

Certains fans de Tottenham Hotspur se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la spéculation liant le club à un mouvement pour le défenseur central de Liverpool Dejan Lovren.

Selon La Lazio Siamo Noi, Tottenham fait partie d’un certain nombre de clubs intéressés par la signature de Lovren de Liverpool, rival de la Premier League, dans le mercato estival.

Le rapport a affirmé son intérêt pour le défenseur central de 30 ans d’Arsenal, de l’AC Milan, de Lyon et du Latium.

Certains fans de Tottenham ont donné leur avis sur les spéculations concernant l’international croate de 30 ans, et voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Objectif de transfert décevant de Tottenham Hotspur

Alors que Tottenham pourrait faire avec un nouveau défenseur central si Jan Vertonghen part à la fin de la saison lorsque son contrat actuel expire, la tenue du nord de Londres devrait regarder quelqu’un de mieux et peut-être plus jeune que Lovren.

Certes, Lovren a une expérience en Premier League et est un bon défenseur, mais l’ancien joueur de Southampton est sujet aux erreurs, et il ne joue pas régulièrement pour Liverpool, car il n’a fait que neuf apparitions en Premier League jusqu’à présent cette saison et a joué 13 fois dans la ligue en 2018-19, selon WhoScored.