Certains fans de Tottenham réagissent au reportage sur un joueur “fantastique” – HITC

Diplômé de l’académie de Tottenham Hotspur, Japhet Tanganga a été superbe pour les Spurs de Jose Mourinho depuis sa percée.

Un certain nombre de fans de Tottenham Hotspur ont commenté le rapport selon lequel le diplômé de l’académie des Spurs, Japhet Tanganga, est en ligne pour un nouvel accord à long terme, selon le Daily Mail.

Le défenseur de 20 ans n’avait auparavant disputé qu’un seul match senior pour Tottenham – lors de la défaite en Coupe de la Ligue face à Colchester United plus tôt cette saison – avant de s’incliner en Premier League contre Liverpool le 11 janvier.

Bien que Tottenham soit tombé sur une défaite 1-0, Tanganga – qui faisait partie d’une défense à trois avec Toby Alderweireld et Davinson Sanchez – a réalisé une belle performance, en particulier compte tenu du baptême du feu en affrontant les champions d’Europe et du monde.

L’entraîneur-chef des Spurs, Jose Mourinho, a déclaré à propos de Tanganga, cité par Football London: “Il a bien joué … d’abord à droite puis à gauche, d’abord Mane puis Salah, et je pense qu’il était fantastique.”

Depuis lors, le prodige local est passé d’une force à l’autre, jouant les 90 minutes complètes des matchs de Premier League contre Watford et Manchester City ainsi que la reprise de troisième tour de la FA Cup contre Middlesbrough et les deux matchs de quatrième ronde contre Southampton ( Transfermarkt).

Selon le Daily Mail, la percée de Tanganga dans la première équipe de Mourinho a conduit les Spurs à accélérer les pourparlers sur un nouveau contrat et une augmentation de salaire de 15 fois, de son salaire actuel de 1000 £ par semaine à 15000 £ par semaine.

En outre, un «package incitatif lucratif» serait également en place qui verrait son accord se rapprocher de 20 000 £ par semaine et la promesse d’un autre nouveau contrat et d’une augmentation de salaire s’il faisait un certain nombre de première équipe. les apparences.

Voici ce que certains fans de Tottenham sur les réseaux sociaux ont fait du rapport: