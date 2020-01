L’Aston Villa de Dean Smith a remporté la Premier League hier soir après être revenu de l’arrière, l’été à Villa Park signant Douglas Luiz le catalyseur de la victoire.

Un certain nombre de fans d’Aston Villa ont commenté hier soir la performance révolutionnaire de Douglas Luiz pour l’équipe de Dean Smith.

Villa Park a vu une relégation de Premier League à six points entre le côté bordeaux et bleu et Watford, les visiteurs prenant les devants après 38 minutes grâce à Troy Deeney.

Danny Drinkwater avait flatté de tromper Villa, culminant en Smith le transportant à la 56e minute et ramenant Luiz à sa place.

Tout comme à Brighton, où il a obtenu une passe décisive, le joueur de 21 ans a eu un impact instantané, écrasant puissamment l’égalisation à peine 12 minutes après son arrivée.

L’égalisation de Luiz – célébrée avec le Holte End – a galvanisé la Villa, qui a ensuite attrapé un vainqueur à la 95e minute via Tyrone Mings et a quitté la zone de relégation de la Premier League.

L’as brésilien compte désormais deux passes décisives et un but lors de ses quatre derniers matches de championnat, des contributions qui ont aidé Villa à récolter sept points et qui pourraient s’avérer vitales en mai.

Voici ce que certains fans de Villa ont dit sur les réseaux sociaux à propos de l’affichage de Luiz, exhortant Smith à le devancer à l’avenir Drinkwater:

Luiz est devenu le 10e contrat d’été de Villa après sa promotion en Premier League lorsqu’il a rejoint Manchester City pour un contrat jusqu’à l’été 2023, l’accord rapporté par BBC Sport coûtant 10 millions de livres au côté de Villa Park.