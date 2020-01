Certains fans de Villa réagissent aux liens avec un attaquant «fort et rapide» – HITC

Aston Villa espère signer Mbwana Samatta alors que le patron de Villa Park, Dean Smith, cherche à renforcer ses options d’attaque.

Aston Villa a été fortement liée à une décision de l’attaquant de Genk Mbwana Samatta, selon de nombreux médias, dont Sky Sports News et BBC Sport.

Les accusations de Dean Smith ont actuellement quelques problèmes dans le département de la puissance de feu, d’autant plus que Wesley Moraes a été exclu pour le reste de la saison pour une blessure au genou.

Selon Sky Sports News, Villa voulait signer l’international tanzanien de 27 ans en juillet de l’année dernière, mais à la suite de leurs problèmes de buts, il semble maintenant avoir ravivé l’intérêt pour lui.

Le rapport du SSN ajoute que Galatasaray, Brighton et Watford avaient également regardé Samatta, qui aurait une clause de libération de 10,5 millions de livres sterling et aurait été prolifique pour Genk, le club où Christian Benteke s’est fait un nom avant de porter le bordeaux et le bleu.

Selon le Birmingham Mail, Samatta a fait 28 apparitions dans toutes les compétitions de clubs jusqu’à présent cette saison, marquant 10 fois – y compris contre Liverpool en Ligue des champions – et enregistrant deux passes décisives, tandis que l’année dernière, il a fait 51 apparitions avec un retour de 32 buts et six passes décisives.

Voici ce que certains fans de Villa ont dit sur Twitter à propos de l’intérêt signalé pour Samatta:

Villa a pris le terrain sans attaquant reconnu lors de la défaite 6-1 contre Manchester City dimanche, un résultat qui a laissé Smith et Co 18e dans le tableau de Premier League avant le voyage de samedi à Brighton.

