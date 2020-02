Certains fans de West Bromwich Albion se réjouissent des débuts de Callum Robinson – HITC

Samedi, Callum Robinson de Sheffield United a fait ses débuts pour le club de prêt West Bromwich Albion.

Certains fans de West Bromwich Albion ont répondu au tweet de Callum Robinson après ses débuts à la suite de son déménagement de Sheffield United.

Robinson a rejoint West Brom en prêt de Sheffield United fin janvier.

L’attaquant a immédiatement fait ses débuts lors de la victoire 2-0 contre Luton Town. Il s’agissait de la première victoire des Baggies au Championnat en sept matchs.

Robinson s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa joie à ses débuts. Et les fans de West Brom ont répondu avec beaucoup d’éloges pour sa performance.

Le joueur de 24 ans a joué sur le côté gauche d’un système 4-2-3-1. Il a pris un total de six coups et a obtenu un taux de précision de passe de 81,8% (Whoscored).

La présence de Robinson dans l’équipe est d’autant plus importante que Grady Diangana et Matheus Pereira souffrent de blessures. West Brom a connu des difficultés en l’absence de retard et a momentanément perdu la première place face à Leeds United.

Mais la victoire sur Luton Town leur a permis de reprendre la première place.

Robinson, qui a coûté 6 millions de livres sterling à Sheffield United l’été dernier (The Sun), a beaucoup de capacités et a fait neuf départs en Premier League pour les Blades.

Il pourrait être un vrai coup d’État pour West Brom avec le patron Slaven Bilic confiant qu’il aurait un grand impact dans la course à la promotion automatique.

