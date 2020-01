Certains fans de West Ham réagissent à la spéculation du milieu de terrain – HITC

Marouane Fellaini serait sur le radar de West Ham United.

Les fans de West Ham United se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club à Marouane Fellaini.

Selon Sky Sports, les Hammers sont intéressés à signer Fellaini de la tenue chinoise Shandong Luneng Taishan.

Le nouveau manager de West Ham, David Moyes, a travaillé avec le milieu de terrain d’Everton et de Manchester United, et il aurait voulu amener le joueur de 32 ans au London Stadium.

Cependant, The Sun on Sunday (édition imprimée, page 63, 12 janvier 2020) a affirmé que l’international belge resterait en Chine (cliquez ici pour en savoir plus).

Les fans de West Ham se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations concernant Fellaini.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Transfert improbable à West Ham United

Avec Sky Sports rapportant que Fellaini gagne 200 000 £ par semaine en Chine, il est très peu probable que le joueur de 32 ans rejoigne West Ham ce mois-ci.

Certes, les Hammers sont un club riche et une équipe établie en Premier League, mais il est difficile de voir le club de Londres payer ce genre de salaire à un joueur dans la trentaine.

Dans les autres actualités, Comment regarder le tirage Euro 2020: TV ou en ligne?