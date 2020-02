Certains fans de West Ham réagissent aux débuts de la nouvelle signature – HITC

Tomas Soucek de West Ham United a fait ses débuts samedi.

West Ham United a dilapidé une avance de 3-1 sur Brighton et Hove Albion samedi après-midi, terminant par un nul 3-3 après une défensive catastrophique.

Les Hammers ont pris les devants alors qu’Issa Diop retournait à la maison sur un coup franc de Robert Snodgrass, avant que l’Ecossais ne le fasse 2-0 lui-même avec un effort dévié.

Le propre but étrange d’Angelo Ogbonna – Lukasz Fabianski a frappé le ballon contre le défenseur et dans son propre filet – a donné de l’espoir à Brighton, seulement pour un autre but de Snodgrass dévié qui l’a fait 3-1.

Le chaos s’est ensuite installé, alors que West Ham, défendant, hésitait à voir Pascal Gross s’accrocher à la tête et au score apprivoisés de Diop, avant que Glenn Murray n’attrape un égaliseur tardif, qui a été donné avec l’aide de VAR.

David Moyes sera furieux que son équipe ait jeté tous les trois points après avoir été 2-0 et 3-1, et les statistiques ne sont pas vraiment géniales avec seulement 35% de possession, tout en essayant moins de tirs que leurs visiteurs.

Pourtant, s’il y a un gros positif du jeu, c’est le milieu de terrain Tomas Soucek. L’international tchèque est arrivé cette semaine de Slavia Prague, concluant un accord de prêt en vue d’un déménagement permanent.

Soucek a commencé contre Brighton et a réalisé un solide affichage box-to-box, allant même près de marquer avec une tête en première mi-temps alors que Mat Ryan a effectué un bel arrêt.

Les fans de West Ham sont allés sur Twitter après avoir vu Soucek en action et l’ont qualifié de «décent» et «vraiment bon», louant son énergie et la façon dont il apportait plus d’équilibre sur le côté.

Certains croient même que le milieu de terrain de 6 pieds 4 pouces a été signé pour être le nouveau Marouane Fellaini de Moyes; un milieu de terrain géant qui peut monter et descendre le terrain, arriver tard dans la surface pour causer des problèmes avec sa capacité aérienne, ce qui signifie que c’est plus un compliment que certains ne le pensent!