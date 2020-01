Crystal Palace a fait match nul 2-2 à Manchester City samedi après-midi.

Crystal Palace a donné à Liverpool un nouvel élan dans la course au titre samedi après-midi en obtenant un match nul 2-2 à Manchester City.

Les Eagles ont déjà causé des problèmes à City, les battant même au stade Etihad la saison dernière, Andros Townsend marquant notamment un but incroyable.

Ils étaient sur le point de répéter le coup samedi, alors que Cenk Tosun rentrait chez lui après que Gary Cahill ait repoussé le but – et ils ont frustré City pour de gros sorts.

Sergio Aguero a cependant renversé le jeu, marquant deux fois tard pour apparemment préparer City à une victoire 2-1, uniquement pour le propre but de Fernandinho: donner un match nul 2-2 à Palace.

L’équipe de Roy Hodgson était d’un bon rapport qualité-prix et il sera certainement ravi de l’impact de la nouvelle signature de Tosun lors de son premier départ.

Le tueur à gages turc a rejoint Palace en prêt d’Everton la semaine dernière, et après une apparition contre Arsenal, il a eu un départ contre City.

Tosun a non seulement ouvert le score, mais un deuxième but a été exclu pour une faute, et a été une menace constante tout au long, tout en impressionnant par son jeu de liaison.

Les fans d’Everton n’ont peut-être pas évalué Tosun, mais les fans de Palace ont été ravis de son impact contre City, le qualifiant de “ absolument brillant ” et “ excellent ”, exhortant le club à se faire inscrire hm en ayant mené la ligne parfaitement après son premier départ .