Certains fans des Rangers agacés par les commentaires des médias d’Ibrox – HITC

Les commentaires de Steven Gerrard après le match n’ont guère apaisé les supporters des Rangers.

Les Rangers souffrent en ce moment et une interview d’après-match du patron d’Ibrox Steven Gerrard n’a pas trop plu aux fans.

Le Gers a été battu par les candidats à la relégation de Hamilton, mercredi soir, en Premiership écossaise, lors d’une soirée qu’ils auraient pu capitaliser sur les points de chute des Celtic contre Livingston.

Gerrard a admis que son équipe se sentait très faible et, peut-être surprenant, était très calme dans les vestiaires après le match.

Il ne semble pas y avoir eu beaucoup de réaction à la défaite autre que la déflation.

S’adressant à Rangers TV, Gerrard a dit de tout cela: «Je ne pensais pas que je pouvais me sentir pire que Hearts mais je le fais en ce moment. L’histoire du jeu était que nous étions la meilleure équipe et nous avons créé beaucoup, beaucoup de chances, mais nous n’avions pas la qualité pour saisir ces chances.

«Nous leur avons parlé et le vestiaire est très calme. Nous avons eu une discussion et je pose des questions, demandant pourquoi nous nous sommes impliqués dans cette ornière et pourquoi la confiance est si faible parce que nous avons de très bons joueurs dans les vestiaires. “

Naturellement, les supporters recherchent davantage de leurs joueurs et du personnel d’entraîneurs du club, avec beaucoup l’impression qu’il n’y a pas de véritable plan pour inverser l’ornière dont Gerrard parle.

Il ne semble pas que beaucoup travaille dans les coulisses du club, malgré les meilleurs efforts de Gerrard.

Avec beaucoup de choses à jouer en Europe cette saison et des matchs de derby à venir, ils ne peuvent pas se permettre de rester dans un tel état trop longtemps.

Ces supporters se sont rendus sur Twitter au cours des dernières 24 heures pour partager leurs réflexions sur les commentaires de Gerrard…