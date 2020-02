Certains fans des Rangers n’achètent pas ce que disent les autres Bears – HITC

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a autorisé deux favoris des fans à quitter Ibrox en janvier.

Certains partisans des Rangers rejettent l’idée que le Gers aurait dû garder Greg Docherty et Jamie Murphy à Ibrox en janvier.

Docherty a marqué son premier but pour Hibernian, rival des Rangers en Premiership, dimanche, environ 24 heures après que Murphy ait frappé pour la quatrième fois en tant que joueur de Burton Albion.

Les deux hommes, tous des supporters des Rangers depuis toujours, sont de retour à Ibrox cet été, à l’expiration de leur contrat de prêt

Mais leur forme a eu des fans de Bears, tels que les suivants, souhaitant qu’ils ne soient jamais partis.

Mais ce point de vue n’est pas partagé par tout le monde d’une persuasion des Rangers …

Les gens parlent de Docherty et Murphy, ce qui implique que nous ne devrions pas les laisser partir en prêt. Le poids d’une chemise des Rangers porte bien plus que celui des Hibs et de ******* Burton Albion – ce qui est en grande partie le problème que nous rencontrons actuellement de la première équipe à la minute

– Cameron Robertson (@ CRawww_6) 17 février 2020

Docherty (cinq) et Murphy (deux) ne sont apparus que sept fois entre eux pour les Rangers cette saison et n’ont pas encore figuré régulièrement sous la direction de Steven Gerrard, bien que le Liverpudlian ait tenu à louer l’attitude des deux joueurs tout au long de leur exil.

Docherty a été prêté à Shrewsbury Town le trimestre dernier, tandis que Murphy l’a mis à l’écart en raison d’une grave blessure au genou.

Fans des Rangers – Gerrard aurait-il dû s’accrocher à la paire écossaise dans la fenêtre de transfert d’hiver?

