Certains fans des Rangers réagissent à la dernière performance de 24 ans – HITC

Les Rangers ont fait match nul 2-2 à St Johnstone cet après-midi.

Les espoirs de titre des Rangers semblent être terminés après seulement avoir réussi un match nul 2-2 à St Johnstone cet après-midi.

Le Gers s’est rendu à McDiarmid Park dimanche après-midi et a cherché à ramener sa victoire sur Braga dans cet affrontement.

Cependant, les hommes de Steven Gerrard ont été terriblement décevants en première mi-temps, et ont pris du retard lorsque Nikola Katic n’a pas pu donner une balle en avant, et Callum Hendry s’est précipité pour marquer.

Gerrard a transporté Andy Halliday à la pause, entraînant l’attaquant Florian Kamberi tout en déplaçant Joe Aribo à l’arrière gauche, et Kamberi a eu un impact instantané avec une frappe étonnante pour égaliser le match.

Kamberi a ensuite manqué le ballon après Jason Kerr avant de préparer Joe Aribo pour le faire 2-1, donnant apparemment aux Rangers la victoire – mais Stevie May a profité de plus de jeu pour défendre le niveleur.

Les Rangers n’ont pas pu trouver le vainqueur, et avec le Celtic battant Kilmarnock, les Rangers sont désormais à 12 points de retard de leurs rivaux de Old Firm dans la course au titre.

La façon dont les Rangers ont plongé depuis la pause hivernale est vraiment préoccupante, mais la nouvelle signature de Kamberi a eu un grand impact, le joueur de 24 ans étant sans doute le meilleur joueur des Rangers aujourd’hui.

Les fans des Rangers l’ont félicité sur Twitter comme étant “la différence” entre les hommes de Gerrard qui jouent bien et se débattent dans le dernier tiers. Certains pensent qu’il devrait maintenant prendre le pas sur Alfredo Morelos, estimant que son impact a été inattendu, mais un coup de pouce bienvenu dans l’attaque.