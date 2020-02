Certains fans des Spurs sont furieux après le match d’hier soir, et Roy Keane est d’accord – HITC

Les fans de Tottenham Hotspur ont été déconcertés par un incident lors de Chelsea contre Manchester United.

Manchester United a remporté une victoire 2-0 sur Chelsea lundi soir, mais le rôle de Harry Maguire dans la victoire a été entouré de controverses.

Les Red Devils ont pris la tête de la première mi-temps par l’intermédiaire d’Anthony Martial, avant que Maguire ne propulse à la tête d’une tête d’un corner de Bruno Fernandes pour sceller la victoire.

Pourtant, si Maguire aurait dû encore être sur le terrain pour marquer ce deuxième but est devenu un débat brûlant parmi les fans et les experts à la suite du match.

En première mi-temps, Maguire a été pris dans un enchevêtrement sur la ligne de touche avec l’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi, et a semblé donner un coup de pied au Belge.

Batshuayi est descendu et une partie du banc de Chelsea appelait à un carton rouge, mais Maguire n’était même pas réservé et VAR n’est pas intervenu du tout.

C’était une situation quelque peu similaire à un autre incident à Chelsea en décembre, alors que Son Heung-min avait été expulsé pour Tottenham Hotspur après avoir expulsé Antonio Rudiger.

Il n’y avait vraiment pas beaucoup de différence entre les deux incidents, donc Son recevant un carton rouge et Maguire ne recevant absolument rien – avant de marquer le but gagnant – a laissé les fans déconcertés.

Même Roy Keane, parlant de Sky Sports (17/02, 20:55), a suggéré que Maguire aurait dû être expulsé parce que Son l’était aussi, appelant à la cohérence étant donné la similitude des incidents.

“Il est très chanceux, un garçon chanceux”, a déclaré Keane. «Il débute définitivement. C’est un garçon chanceux et chanceux. Je pense que c’est un carton rouge. Si nous regardons Son un, je pense que la personnalité de Harry Maguire l’a aidé, je pense qu’ils regardent le package et pensent “est-il un type de joueur méchant?”. Oui, bien sûr, (on pourrait dire la même chose de Son), même s’il avait été renvoyé quelques semaines auparavant pour un plaquage à Goodison, mais l’argument toute la journée sera la cohérence, car si Son a été envoyé off, alors vraiment Maguire devrait être expulsé pour la même chose », a-t-il ajouté.

Les fans de Tottenham se sont tournés vers Twitter pour partager leur colère face à la situation, affirmant que c’est une règle pour un club ou un joueur et une autre règle pour un autre, les supporters ne voyant aucune différence dans les deux incidents, car le mot “ ridicule ” a été utilisé sur à plusieurs reprises…