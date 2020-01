Certains fans d’Everton impressionnés par le jeune de style «Dave Watson» – HITC

Morgan Feeney, l’as de l’Académie d’Everton, était impressionnant pour les U23 des Toffees hier – Carlo Ancelotti devrait-il lui donner un coup de feu dans la première équipe de Goodison Park?

Un certain nombre de fans d’Everton ont commenté sur Twitter l’affichage de l’as de l’académie Goodison Park Morgan Feeney lors du tirage de Premier League 2 lundi soir à Southampton.

Le défenseur des Toffees s’est emparé de l’égalisation de l’équipe de David Unsworth peu de temps après que les Saints U23 aient pris les devants en seconde période, chargeant en avant et s’emparant d’une belle fin après que le centre d’Ellis Simms n’ait pas été effacé.

Né à Bootle, Feeney est très bien noté à Everton, avec Unsworth qui l’avait décrit comme un “formidable” prospect, saluant ses compétences en leadership (site officiel) et le jugeant également de la “Dave Watson school of defending”.

À ce jour, le joueur de 20 ans et triple vainqueur de l’argenterie (deux titres PL2 et une Coupe de Premier League) n’a fait que deux apparitions en équipe première pour Everton, en Europa League 2017-18, et à ce titre, certains fans a appelé à son inclusion dans le prochain match des seniors.

Voici une partie de la réaction des fans:

Prochain match pour les U23 d’Everton: un affrontement avec les U23 d’Arsenal au Pure Stadium du Southport FC le lundi 13 janvier.