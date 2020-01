Certains fans d’Everton réagissent pour mettre à jour le “joueur fantastique” – HITC

L’entraîneur-chef d’Everton, Carlo Ancelotti, a fait le point sur le héros culte de Goodison Park, Andre Gomes – et la base de fans des Toffees était ravie.

Un certain nombre de fans d’Everton sont allés sur Twitter pour se réjouir de la mise à jour de Carlo Ancelotti sur le milieu de terrain de Goodison Park Andre Gomes.

L’as des Toffees a subi une fracture de la luxation de la cheville droite lors du match nul contre Tottenham en novembre, une blessure qui devait le mettre à l’écart pour le reste de la saison.

Cependant, Ancelotti a révélé que Gomes – qui se rétablit au Portugal – commencera la formation individuelle à Finch Farm la semaine prochaine alors qu’il accélère sa rééducation après une chirurgie de la cheville.

“Andre Gomes revient la semaine prochaine et commencera à s’entraîner individuellement ici”, a déclaré Ancelotti à l’équipe des médias d’Everton avant la réunion de Premier League de ce week-end avec Brighton.

«C’est une bonne nouvelle car il se porte bien. Son rétablissement va plus vite. J’espère qu’il pourra être avec nous le plus tôt possible car c’est un joueur fantastique. »

Inutile de dire que la nouvelle a été très bien reçue par la base de fans d’Everton concernant un joueur qui est bien aimé à Goodison Park.

Voici une partie de la réaction des médias sociaux:

Gomes s’est imposé comme un favori des fans d’Everton la saison dernière, prêté par Barcelone, ce qui a conduit à un transfert permanent de 22 millions de livres sterling vers Goodison Park (site officiel d’Everton) pour un contrat d’une valeur d’environ 112000 £ par semaine (Spotrac).