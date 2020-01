Certains fans d’Everton s’inquiètent pour 25 millions de livres sterling après mardi – HITC

Everton a réussi à perdre une avance de deux buts contre Newcastle mardi soir.

Certains supporters d’Everton s’inquiètent sérieusement de la capacité de Jordan Pickford à jouer au niveau requis après un match nul 2-2 à domicile contre Newcastle en Premier League cette semaine.

Les Magpies en visite ont marqué deux buts en temps de blessure pour sauver un point crucial, les deux provenant d’attaques mal défendues par Everton.

Pickford était loin d’être le seul fautif à avoir concédé l’un ou l’autre but mais ne s’est pas couvert de gloire non plus, faisant partie d’une unité défensive qui aurait dû être capable de voir le match comme vainqueur.

Le gardien de but a battu dans un corner pour le premier de Newcastle, Florian Lejeune finissant par se convertir.

Puis, Pickford s’est retrouvé derrière la ligne en tentant de sauver le deuxième de la soirée de Lejeune après un long siège de balle.

Signé par Everton en 2017 pour un montant record britannique pour un gardien de but de 25 millions de livres sterling (BBC), Pickford a longtemps été considéré comme l’un des acteurs clés de Goodison Park.

Avec d’excellents attributs et une capacité d’arrêt, il a sauvé les Toffees un certain nombre de fois dans l’élite.

Cependant, alors que les supporters cherchent à relever les normes du club, il y a maintenant un sentiment que sa prise de décision et sa maîtrise de la zone sont suspectes et qu’il pourrait ne pas être une aussi bonne option à long terme que la première pensée.

Il reste un joueur de haut niveau et un interprète compétent en Premier League, mais est-il peut-être temps de l’encaisser, d’investir dans un nouveau “gardien” et de passer à autre chose?

Les choses n’en sont peut-être pas encore à ce stade, mais ces fans se sont tournés vers les réseaux sociaux au cours des dernières 24 heures pour discuter de sa situation et le verdict est loin d’être radieux…